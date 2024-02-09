Подозреваемого в дезертирстве военнослужащего арестовали в Адыгее

В Адыгее расследуют уголовное дело о дезертирстве в отношении военнослужащего.

По данным следствия, военнослужащий в период мобилизации не прибыл после отпуска к месту службы в установленное время по неуважительным причинам. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о совершении военнослужащим дезертирства.

Майкопский гарнизонный военный суд исследовал материалы дела и пришел к выводу, что подозреваемый может предпринять попытку скрыться от следствия. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 апреля. Постановление не вступило в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея в Telegram.

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