Подозреваемая в госизмене на Кубани не услышала, как спецслужбы зашли в ее дом

Жительницу региона задержали сотрудники ФСБ по подозрению в переводе денег на финансирование ВСУ.

Видеозапись с моментом задержания 37-летней женщины опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. На кадрах видно, что сотрудники спецслужб пришли домой к женщине ночью, они спокойно зашли к ней в дом, прошлись по комнатам и обнаружили спящую пожозверваемую в одной из них.

На видео женщина просыпается только после того, как у ее кровати оказывается сотрудник ФСБ. Во время обыска у женщины в доме обнаружили крупную сумму долларов США.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», установлено, что женщина жила в Краснодарском крае и переводила деньги лицу, собирающему на территории Украины средства для снабжения воинских подразделений ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Местную жительницу заключили под стражу.

