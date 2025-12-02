Подозреваемая в госизмене на Кубани не услышала, как спецслужбы зашли в ее дом
Жительницу региона задержали сотрудники ФСБ по подозрению в переводе денег на финансирование ВСУ.
Видеозапись с моментом задержания 37-летней женщины опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. На кадрах видно, что сотрудники спецслужб пришли домой к женщине ночью, они спокойно зашли к ней в дом, прошлись по комнатам и обнаружили спящую пожозверваемую в одной из них.
На видео женщина просыпается только после того, как у ее кровати оказывается сотрудник ФСБ. Во время обыска у женщины в доме обнаружили крупную сумму долларов США.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», установлено, что женщина жила в Краснодарском крае и переводила деньги лицу, собирающему на территории Украины средства для снабжения воинских подразделений ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Местную жительницу заключили под стражу.