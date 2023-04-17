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До 30 рублей подорожал проезд в общественном транспорте Ейска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/podorozhal-proezd-v-obshhestvennom-transporte-ejska
До 30 рублей подорожал проезд в общественном транспорте Ейска
Фото t.me/novosti_yeisk

Начиная с 17 апреля, жители Ейска столкнутся с повышением стоимости проезда на городских маршрутках. Перевозчики оповестили пассажиров, что стоимость проезда на шести маршрутных автобусах будет изменена.

Так, стоимость проезда одного пассажира составит 30 рублей, что также будет распространяться на провоз багажа. Увеличение стоимости проезда уже произошло на маршрутах № 1, 8 и 10, а с 20 апреля — на маршрутах № 4, 11 и 44 («Дачный»).

Читайте также: новый внешний вид остановок общественного транспорта обсудят 24 апреля в Краснодаре.

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