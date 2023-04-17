До 30 рублей подорожал проезд в общественном транспорте Ейска
Общество
17.04.2023 11:25
Начиная с 17 апреля, жители Ейска столкнутся с повышением стоимости проезда на городских маршрутках. Перевозчики оповестили пассажиров, что стоимость проезда на шести маршрутных автобусах будет изменена.
Так, стоимость проезда одного пассажира составит 30 рублей, что также будет распространяться на провоз багажа. Увеличение стоимости проезда уже произошло на маршрутах № 1, 8 и 10, а с 20 апреля — на маршрутах № 4, 11 и 44 («Дачный»).
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