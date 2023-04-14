Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Новый внешний вид остановок общественного транспорта обсудят 24 апреля в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-vneshnij-vid-ostanovok-obshhestvennogo-transporta-obsudyat-24-aprelya-v-krasnodare
Новый внешний вид остановок общественного транспорта обсудят 24 апреля в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Публичное слушание пройдет в актовом зале администрации Западного округа на улице Калинина, 339 в 10:00.

Замдиректора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Краснодара Артем Саламатин рассказал, что изменения коснутся не только внешнего вида остановок. Он добавил, что большой блок перечня изменений составляют торговые павильоны и вывески.

«Нам важно получить обратную связь от жителей, которые пока что не проявляют активность в части внесения предложений и замечаний. Мы стремимся преображать облик города, который будет нравиться и горожанам, и туристам», ― отметил Артем Саламатин.

Главные перемены коснутся размеров остановок. Планируется поменять их так, чтобы длина павильона стала не меньше 4,3 и не больше 12 м. Также остановки перекрасят из серых и черных цветов в графитово-серые. Панели с информацией о движении общественного транспорта расположат на самой остановке, а не как раньше рядом.

Письменные замечания и предложения, касающихся проекта изменений, можно отправить на электронную почту до 24 апреля или в день проведения совещания, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: первую инклюзивную площадку построят в Краснодаре.

 

Статьи
Опасное сочетание: почему нельзя пить лекарства с алкоголем
Опасное сочетание: почему нельзя пить лекарства с алкоголем
Что будет, если месяц пить теплую воду по утрам?
Что будет, если месяц пить теплую воду по утрам?
Актриса, живописец и муза «черного Пьеро»: 100 лет со дня рождения Лидии Вертинской
Актриса, живописец и муза «черного Пьеро»: 100 лет со дня рождения Лидии Вертинской
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 апреля
Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Производитель снайперских винтовок Lobaev поставил партию оружия для кубанских казаков из отряда «БАРС»
  2. В Сириусе подготовят волонтеров для спасения птиц, столкнувшихся с шумозащитными экранами
  3. Фура после ДТП с грузовиком опрокинулась на бок и рассыпала зерно на трассу под Армавиром
  4. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
  5. Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
  6. Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях