Новый внешний вид остановок общественного транспорта обсудят 24 апреля в Краснодаре
Публичное слушание пройдет в актовом зале администрации Западного округа на улице Калинина, 339 в 10:00.
Замдиректора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Краснодара Артем Саламатин рассказал, что изменения коснутся не только внешнего вида остановок. Он добавил, что большой блок перечня изменений составляют торговые павильоны и вывески.
«Нам важно получить обратную связь от жителей, которые пока что не проявляют активность в части внесения предложений и замечаний. Мы стремимся преображать облик города, который будет нравиться и горожанам, и туристам», ― отметил Артем Саламатин.
Главные перемены коснутся размеров остановок. Планируется поменять их так, чтобы длина павильона стала не меньше 4,3 и не больше 12 м. Также остановки перекрасят из серых и черных цветов в графитово-серые. Панели с информацией о движении общественного транспорта расположат на самой остановке, а не как раньше рядом.
Письменные замечания и предложения, касающихся проекта изменений, можно отправить на электронную почту до 24 апреля или в день проведения совещания, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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