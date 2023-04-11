Первую инклюзивную площадку построят в Краснодаре

Площадка для спорта, отдыха и игр появится на улице Сормовской в городском саду «Карасунский». В строительство инвестируют около 70 млн рублей.

На территории порядка 1 га обустроят зоны активности для людей с ограниченными возможностями здоровья. На двухуровневой площадке установят пандус, а всего конструкцию разделят на три зоны — пространство с тренажерами для детей до 14 лет, зону с тренажерами и теннисным столом для взрослых и игровую зону.

В последней зоне оборудуют тактильные игровые элементы, песочницу, зеркальный лабиринт, качели, геопластику и музыкальное оборудования. Кроме того, деревья на территории будущей площадки не станут вырубать — они будут интегрированы в площадку через отверстия в настиле. Также возле площадки установят современные туалеты.

Главное отличие такой площадки — игровые комплексы с большими габаритами, чтобы инвалидные коляски могли свободно разворачиваться внутри.

«Сейчас в Краснодаре живут 2,4 тыс. детей с инвалидностью. Их активные родители уже не первый год мечтают о такой спортивной площадке, куда могли бы приезжать и приходить ребята не только из Карасунки, но и из соседних районов», — сообщили в ГК «Точно».

Площадку планируют построить к сентябрю 2023 года, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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