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Более 400 новых деревьев высадят на Николаевском бульваре в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-400-novyh-derevev-vysadyat-na-nikolaevskom-bulvare-v-krasnodare
Более 400 новых деревьев высадят на Николаевском бульваре в Краснодаре
Фото t.me/emnaumov

Об этом 8 апреля сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов в соцсетях.

По его словам, сейчас на бульваре прокладывают сети для автополива и освещения. На месте работают 30 специалистов и 8 единиц техники.

«Бульвар будет играть разными красками — на территории высадят более 400 новых деревьев, около 20 тыс. кустарников и свыше 50 тыс. многолетников. Благодаря благоустройству этой зеленой зоны у жителей Гидростроя появится еще одно место для отдыха, со своим амфитеатром и 4 км прогулочным маршрутом», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Уже через месяц на бульваре планируют начать установку навесов, освещения, автоматической системы полива и ограждения водозабора. Кроме того, в ходе благоустройства установят туалетные модули, лавочки и урны, обустроят амфитеатр, создадут площадку для выгула собак, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в марте начали благоустраивать Николаевский бульвар.

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