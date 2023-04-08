Более 400 новых деревьев высадят на Николаевском бульваре в Краснодаре
Об этом 8 апреля сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов в соцсетях.
По его словам, сейчас на бульваре прокладывают сети для автополива и освещения. На месте работают 30 специалистов и 8 единиц техники.
«Бульвар будет играть разными красками — на территории высадят более 400 новых деревьев, около 20 тыс. кустарников и свыше 50 тыс. многолетников. Благодаря благоустройству этой зеленой зоны у жителей Гидростроя появится еще одно место для отдыха, со своим амфитеатром и 4 км прогулочным маршрутом», — написал Евгений Наумов в Telegram.
Уже через месяц на бульваре планируют начать установку навесов, освещения, автоматической системы полива и ограждения водозабора. Кроме того, в ходе благоустройства установят туалетные модули, лавочки и урны, обустроят амфитеатр, создадут площадку для выгула собак, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в марте начали благоустраивать Николаевский бульвар.
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