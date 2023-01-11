Подобрал ключи: мужчина обокрал квартиру на полмиллиона рублей в Краснодаре
О краже в полицию Краснодара заявила местная жительница. Она рассказала, что по возвращении домой обнаружила дверь открытой.
Осмотрев квартиру, женщина не нашла на месте ювелирных изделий и денег. Сумму ущерба она оценила в 516 тыс. рублей.
Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Темрюкского района. У мужчины уже есть судимость за угон и кражу. Злоумышленника задержали в Краснодаре.
Выяснилось, что он проник в квартиру, подобрав ключ к замку. Украденные драгоценности мужчина успел продать на рынке за 40 тыс. рублей, а деньги потратил.
На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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