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Подобрал ключи: мужчина обокрал квартиру на полмиллиона рублей в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podobral-klyuchi-muzhchina-obokral-kvartiru-na-polmilliona-rublej-v-krasnodare
Подобрал ключи: мужчина обокрал квартиру на полмиллиона рублей в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О краже в полицию Краснодара заявила местная жительница. Она рассказала, что по возвращении домой обнаружила дверь открытой.

Осмотрев квартиру, женщина не нашла на месте ювелирных изделий и денег. Сумму ущерба она оценила в 516 тыс. рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Темрюкского района. У мужчины уже есть судимость за угон и кражу. Злоумышленника задержали в Краснодаре.

Выяснилось, что он проник в квартиру, подобрав ключ к замку. Украденные драгоценности мужчина успел продать на рынке за 40 тыс. рублей, а деньги потратил.

На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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