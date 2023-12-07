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Поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30% могут в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/podnyat-pervonachalnyj-vznos-po-lgotnoj-ipoteke-do-30-mogut-v-rossii
Поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30% могут в России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов 7 декабря на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Первоначальный взнос по льготной ипотеке может вырасти до 30%. По словам Силуанова, необходимо «принимать меры по охлаждению», так как «ипотека разогрета».

«Нужно немножко принимать меры по охлаждению с тем, чтобы не было «пузырей». Мы регулятор этого рынка и должны принимать взвешенные сбалансированные решения, чтобы рынок развивался, но без резких скачков вверх-вниз», — сказал глава Минфина.

Предложение повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке он назвал элементом стабилизации рынка для того, чтобы «не было каких-то волатильностей в этом секторе», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ со ссылками на источники сообщали о том, что правительство принимает «меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки».

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