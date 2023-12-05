До 30% могут поднять первоначальный взнос по ипотеке в России

По данным источников, знакомых с ситуацией, в правительстве РФ обсуждают возможность повышения первоначального взноса по ипотеке.

О том, что правительство принимает «меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки», сообщил 2 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин. По данным источников, параметр в 30% рассматривается, но не для всех программ с господдержкой. Для каких конкретно программ, не уточняется.

В сентябре этого года правительство уже повысило первоначальный взнос с 15% до 20%, и это коснулось всех видов льготной ипотеки. Предположительно, сейчас речь идет о самой массовой программе под 8% годовых для покупки жилья в новостройках или строительства дома.

В этом году власти уже повышали порог с 15% до 20%. Однако пока это не привело к существенному охлаждению рынка ипотеки, драйвером роста на котором выступают льготные программы, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кабмин РФ планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, до 1 июня 2024 года в стране действуют семейная и льготная ипотеки. В этом году прирост ипотечных портфелей составит более 3,5 трлн рублей, по сравнению с приростом в 2 трлн рублей в прошлом году. Чтобы отрегулировать выдачу ипотечных кредитов, правительство рассматривает возможность повышения первоначального взноса по программам льготной и семейной ипотек.