Поднимут или сохранят: каким будет решение ЦБ по ключевой ставке 13 сентября?

В этот день состоится заседание Центробанка, на котором регулятор примет решение, поднять ключевую ставку, опустить или оставить все как есть.

Что может повлиять на выбор и чего ждать россиянам, выяснял корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

«Ключевая ставка — это процент, по которому банкиры берут деньги в долг у Центробанка. От этого зависит стоимость кредитов для людей и бизнеса. Банкам нужна прибыль, поэтому они повышают свои ставки по кредитам. Займы становятся дороже, этим и пользуется Центробанк, чтобы понизить инфляцию. Повышение ключевой ставки замедляет экономику, так как люди и компании начинают меньше тратить и больше копить», — объясняет журналист.

При повышении ключевой ставки вклады становятся выгоднее, потому что банки привязывают к ней свои ставки к ключевой, а в случае ее понижения — наоборот, то есть кредиты более доступны, а вклады — менее выгодные.

«Изменяя ставку, ЦБ регулирует инфляцию. Повышение ее замедляет, так как спрос на товары сокращается — понижение ускоряет. Помимо этого, высокая ставка делает рубль дорогим, так как люди стараются больше денег держать на депозитах и меньше покупают валюту. Низкая ключевая ставка делает рубли более дешевыми, так как банки скупают валюту, а люди больше тратят и перестают копить», — уточняет Николай Тихий.

От изменений ключевой ставки зависят такие показатели, как:

вклады и кредиты;

инфляция;

курс рубля;

недвижимость;

акции компаний;

облигации.

Немалое влияние оказывает ставка на недвижимость и на проценты по ипотечным кредитам. Так, если ЦБ повышает ключевую ставку, банки увеличивают проценты по жилищным кредитам, что делает заем дороже для покупателей. В результате спрос на недвижимость снижается, сокращаются и объемы строительства.

«Решения по ключевой ставке принимает Совет директоров Банка России. Плановые заседания, на которых он обсуждает ключевую ставку, проводятся восемь раз в год.

В 2020 году ставка опустилась до 4,25%, а уже в феврале 2022 года — взлетела до показателя в 20 %. Спустя время она снова опустилась в яму, а 26 июля Центробанк поднял ключевую ставку с 16% до 18%. После этого решения ставки по кредитам сильно не изменились, потому что и так находились на высоком уровне. Сейчас специалисты в ожидании следующего заседании ЦБ, которое пройдет уже в пятницу», — говорит корреспондент «Кубань 24».

«Решение о величине ставки предшествует тщательнейший анализ статистики, отраслевой и макроэкономической информации, вплоть до учета настроения населения по поводу инфляционных ожиданий», — добавляет экономист Виктор Полторанин.

«При прогнозе эксперты разделились на три примерно равные группы, но немного больше тех, кто предрекает повышения ставки уже в эту пятницу. Я же ставлю на понижение. Уже давно жду момента, чтобы взять ипотеку, но сейчас кредит слишком дорогой. Чувствую, придется еще подождать и копить деньги, тем более проценты по вкладам сейчас привлекательные», — подытожил Николай Тихий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Центробанке задумались о росте ставки до 20%, если инфляция не замедлится. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.