Подкинула расчлененную кошку и подожгла дверь соседка жильцам дома в Краснодаре

В полиции Краснодара возбудили сразу несколько уголовных дел в отношении 38-летней местной жительницы, которая терроризировала жильцов одной из многоэтажек в Прикубанском округе краевой столицы.

По данным полиции, в мае женщина нашла на улице мертвую кошку, части которой впоследствии подкинула под дверь своей соседки. Кроме того, злоумышленница угрожала соседке убийством, облила горючей смесью входную дверь ее квартиры и подожгла, украла красную и черную икру в магазине морских деликатесов, похитила фрукты в продуктовом магазине.

В отношении нарушительницы в полиции возбудили четыре уголовных дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества, грабеже и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. За эти преступления подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, эта же женщина умышленно разбила стекла в двух припаркованных возле жилого дома автомобилях. Причиненный владельцам машин материальный ущерб является незначительным, злоумышленнице за это грозит административная ответственность.

После допроса женщина уехала в Волгоградскую область к матери, где украла имущество из чужого дома и была задержана с поличным. Сейчас подозреваемая находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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