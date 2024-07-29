Подготовку к отопительному сезону в Сочи завершили на 70%

Из 83 котельных к сезону готовы 55.

На теплосетях протяженностью 270 км провели гидравлические испытания. На оставшихся объектах проверяют оборудование, чтобы к октябрю получить паспорт готовности.

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