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Подготовку к отопительному сезону в Сочи завершили на 70%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/podgotovku-k-otopitelnomu-sezonu-v-sochi-zavershili-na-70
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Из 83 котельных к сезону готовы 55.

На теплосетях протяженностью 270 км провели гидравлические испытания. На оставшихся объектах проверяют оборудование, чтобы к октябрю получить паспорт готовности.

Читайте также: на резкие перепады напряжения пожаловались жители микрорайона Бытха в Сочи. В многоквартирном доме на улице Лесной на протяжении месяца происходят резкие перепады напряжения до 110 В. Это случается каждые 20-40 минут. Ответа от подрядной организации, которая занимается авариями на этом участке, пока нет.

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