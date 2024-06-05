Подготовка котлована нового крытого бассейна идет в Тимашевском районе

Этот объект в спорткомплексе «Олимп» разгрузит уже существующий плавательный центр на улице Пионерской. Его планируемая пропускная способность ― более 380 человек в день.

Центр оборудуют и для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. Здание соединят отапливаемой галереей с основным корпусом. В нем разместят два бассейна. Детский ― площадью 60 кв. м и взрослый длиной 25 м на пять дорожек. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года.

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