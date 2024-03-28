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Глубоководный бассейн для дайвинга построят в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/glubokovodnyj-bassejn-dlya-dajvinga-postroyat-v-krasnodare
Глубоководный бассейн для дайвинга построят в Краснодаре
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Первый глубоководный бассейн для погружения с аквалангом планируют построить в районе Западного Обхода.

По словам первого замглавы Краснодара Дмитрия Васильева, власти города планируют построить объект олимпийского уровня с 50-метровыми дорожками и зоной для дайвинга.

«Там планируется яма для погружения с аквалангом. Специалисты говорят, что это перспективно и таких объектов нет», — отметил первым вице-мэр.

Сейчас идет работа над проектом бассейна, затем будет заключен контракт с застройщиком. Бассейн будет муниципальным, но столица Кубани рассчитывает на региональную и федеральную поддержку, сообщает телеканал «Краснодар» в Telegram.

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