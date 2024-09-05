Подготовка к осенней посевной кампании озимых стартовала на Кубани

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание, на котором обсудили подготовку к осеннему севу в регионах страны.

По словам Дмитрия Патрушева все зернопроизводящие регионы приступили к сбору нового урожая. По прогнозу Минсельхоза, всего планируется собрать 132 млн т зерновых. Озимые культуры засеют на общей площади 3,3 млн га. Дмитрий Патрушев акцентировал, что набирает обороты озимый. Зампредседателя правительства отметил, что необходимо продолжить переход на семена российского производства. В посеве озимой пшеницы под урожай этого года доля отечественных семян составила более 90%.

В мероприятии в режиме видео-конференции принял участие и министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека. Он отметил, что на Кубани продолжают сбор пропашно-технических и масличных культур, фруктов, овощей и винограда. В регионе идет активная подготовка к осеннему севу.

Глава кубанского минсельхоза добавил, что при севе озимых зерновых культур на Кубани будут использованы только семена отечественной селекции, выведенные учеными Национального центра зерна. Местными семенами аграрии Кубани полностью обеспечены.

«Сейчас в рамках подготовки к осенней кампании закупают топливо и минеральные удобрения. Идет проверка исправности сельхозтехники. Минсельхоз региона держит на контроле эти вопросы», — добавил Федор Дерека.

В регионе продолжается модернизация машинно-тракторного парка. С начала года кубанские аграрии приобрели более 1,2 тыс. сельхозмашин более чем на 7,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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