Более 500 тыс. гектаров засеяли озимыми культурами в Краснодарском крае

О ходе работ на заседании оперативного штаба Минсельхоза РФ рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка. Заседание провел министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Министр подчеркнул, что ситуация в агропромышленном комплексе России стабильная. Так, площадь озимого сева составила свыше 14 млн га, в планах на этот год — 20 млн га. Сейчас собирают сахарную свеклу, масличные культуры, овощи и картофель. Уже собрали свыше 136 млн т зерновых культур. Патрушев добавил, что урожай зерна в этом году полностью обеспечит внутренний рынок и экспорт.

Замгубернатора сообщил, что на Кубани полевые работы выполняются в штатном режиме. Аграрии приступили завершению уборки кукурузы на зерно, подсолнечника, сои и сахарной свеклы. Так, в течение двух недель, помимо свеклы, все культуры будут убраны. Также, по словам вице-губернатора, аграрии все еще убирают рис. В этом году его площадь сева увеличили до 110 тыс. га.

«Водных ресурсов хватило на весь вегетационный период. Рис убрали с площади 82 тыс. га, это 75% от плана. Валовый сбор превышает 570 тыс. т, урожайность выше, чем в прошлом году — почти 70 ц с 1 га», — отметил замгубернатора.

Кроме того, Коробка рассказал, что вместе с уборочной кампанией проводится посев озимых зерновых культур. Свыше 500 тыс. га уже засеяно, что составляет 30% от плана. Такой оперативный посев стал возможен благодаря погоде. По его словам, фермеры обеспечены всеми нужными ресурсами. Сельхозпроизводители приобрели достаточно семян и минеральных удобрений, а также провели техосмотр и ремонт сельхозтехники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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