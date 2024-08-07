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Подъездную дорогу к поселку Победитель отремонтировали в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/podezdnuyu-dorogu-k-poselku-pobeditel-otremontirovali-v-krasnodare
Подъездную дорогу к поселку Победитель отремонтировали в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Дорогу на северо-востоке города отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники обновили асфальт на дороге протяженность 1,1 км к поселку Победитель. На ней обустроили остановки общественного транспорта, а также обновили разметку и знаки.

В столице Кубани в этом году в рамках дорожного нацпроекта уже отремонтировали 41 объект. Ремонт на улицах Сусанина, Войсковой и Становой находится в завершающей стадии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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