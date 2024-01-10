Поддерживать участников СВО и их семьи продолжат на Кубани в 2024 году

Вениамин Кондратьев во время итогового краевого совещания рассказал о том, что на Кубани в этом году продолжат работу по поддержке семей участников СВО.

«Наши бойцы сегодня самоотверженно отстаивают национальные интересы страны, защищают рубежи России. Поддержка участников спецоперации и их семей — это наш долг, внутренняя обязанность каждого», — отметил губернатор.

По словам вице-губернатора Александра Топалова, в крае специальные паспорта составили уже для 19 тыс. семей участников спецоперации на Украине. За каждой семьей участника СВО закрепили волонтера и ответственного сотрудника. Он отметил, что лучше всего работу по поддержке семей, особенно детей военнослужащих, выстроили в Сочи, Краснодаре, Тихорецком и Кавказском районах.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко рассказал о поддержке бойцов в зоне СВО и жителей освобожденных и приграничных территорий. Им регулярно отправляют партии гуманитарных грузов.

«На Кубани действуют 12 региональных законов, устанавливающих меры поддержки ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей. Это субсидии на газификацию, внеочередное оказание медицинских услуг, получение бесплатной юридической помощи», — сказал председатель ЗСК.

На Кубани всем заключившим контракт с министерством обороны добровольцам и военнослужащим выплачивают по 200 тысяч рублей. Их семьям компенсируют расходы на газификацию домов и выплачивают 100 тыс. рублей на лечение. Дети участников СВО бесплатно питаются в школах и проходят оздоровление. На подарки к Новому году детям участников СВО выплатили по 20 тыс. рублей.

Героям спецоперации бесплатно предоставляют землю под строительство или ведение ЛПХ.

На Кубани также оказывают помощь воинским частям — закупают снаряжение, квадрокоптеры, автомобили, камеры видеонаблюдения. В рамках краевой акции «Своих не бросаем» приобретают обмундирование и другое имущество.

Кубанское казачье войско собрало и отправило более 3,4 тысяч т гуманитарной помощи для участников спецоперации и жителей новых регионов.

В прошлом году на Кубани создали краевой штаб Комитета семей воинов Отечества, также штабы начали работать во всех муниципалитетах. Комитет оказывает юридическую и психологическую помощь, принимает обращения и собирает гуманитарную помощь. Для участников СВО и членов их семей при помощи Комитета провели более 1 тыс. мероприятий. Также штаб занимается работой по увековечению памяти погибших в ходе СВО бойцов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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