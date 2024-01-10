Кубанские казаки за 3 недели доставили более 150 тонн гумпомощи в зону СВО

Гуманитарный груз собрали и доставили представители Кубанского казачьего войска и Союза казачьей молодежи Кубани, рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Как отметил замглавы региона, казаки на постоянной основе занимаются сбором и отправкой гумпомощи в зону специальной военной операции. Всего в рамках этой работы уже передали более 3,4 тыс. т грузов для бойцов и жителей новый регионов страны. Сейчас формируются новые партии для отправки.

Так, казаки из Белореченска доставили продукты, личные посылки, спецоборудование и медпрепараты — всего около 3 т груза. Из Кущевского и Тимашевского районов в зону СВО передали маскировочные сети, продукты, полиэтиленовую пленку для строительства блиндажей и обустройства окопов. Из Армавира казаки доставили в новые регионы России свыше 10 т гумпомощи. Кроме того, аналогичную поддержку собрали и отправили казаки Брюховецкого, Новопокровского, Темрюкского, Калининского, Крымского, Кореновского, Тихорецкого и других обществ.

Помимо продовольствия, теплых вещей, медикаментов и техники, бойцам и мирным жителям привезли новогодние подарки. Например, воспитанникам школы № 5 в Токмаке вручили материалы для подготовки к ЕГЭ, художественную и методическую литературу, сладости и игры.

Юные казаки также активно принимают участие в сборе гумпомощи: пишут письма для участников СВО, собирают посылки со сладостями, делают окопные свечи, шьют сумки. Например, казачата военно-спортивного клуба «Витязь» из Усть-Лабинского района плетут для бойцов маскировочные сети, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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