Подделывала чеки: кассиру из Абинска дали 3 года колонии за присвоение товаров почти на 2 млн рублей

Жительница Абинска работала продавцом-кассиром в одном из местных магазинов. Установлено, что с 1 мая по 5 августа 2020 года женщина присвоила 49 тыс. 532 товара на сумму 1 млн 943 тыс. 857 рублей.

По данным следствия, она редактировала итоговые документы, в которых завышала количество проданных товаров, меняя цену за единицу товара и стоимость за их общее количество.

На подозреваемую завели уголовное дело. Женщина не признала себя виновной. Суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Реальное наказание отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Суд также удовлетворил иск потерпевшего по взысканию с женщины материального ущерба в размере 1 млн 943 тыс. 857 рублей.

Приговор был обжалован. Однако суд оставил приговор без изменений. Он вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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