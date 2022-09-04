Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Подать заявку на субсидии на создание кемпингов в Краснодарском крае можно до 12 сентября

Экономика
04.09.2022 13:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/podat-zayavku-na-subsidii-na-sozdanie-kempingov-v-krasnodarskom-krae-mozhno-do-12-sentyabrya
Подать заявку на субсидии на создание кемпингов в Краснодарском крае можно до 12 сентября
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Принять участие в конкурсе на получение субсидии могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в санаторно-курортной и туристической сфере.

Компенсацию можно получить на создание модульных отелей, кемпингов и автокемпингов. Средства можно направить на частичную оплату расходов по приобретению, транспортировке и монтажу блок-контейнеров. Также субсидию можно потратить на обустройство жилой и рекреационной зоны, доступной среды для гостей с ограниченными возможностями и многое другое.

Подробная информация об условиях участия в программе на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Читайте также: Краснодарский край получит 22 млн рублей на продвижение событийных мероприятий.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Курганинске в озере утонул 23-летний парень из Санкт-Петербурга
В Курганинске в озере утонул 23-летний парень из Санкт-Петербурга
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
В Краснодарском крае 3 сентября выявили 2 тыс. 92 новых случая заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае 3 сентября выявили 2 тыс. 92 новых случая заболевания коронавирусом
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Беби-бум или ошибка статистики? Почему в Краснодаре на 20-30% больше первоклашек, чем в среднем миллионнике
Беби-бум или ошибка статистики? Почему в Краснодаре на 20-30% больше первоклашек, чем в среднем миллионнике
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В парке Анапы 20 человек застряли на экстремальном аттракционе «Кондор»
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Под Новороссийском двое пьяных мужчин решили «покорить» гору Колдун и застряли на склоне
  6. «Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
Прямой эфир
Мы в соцсетях