Подать заявку на субсидии на создание кемпингов в Краснодарском крае можно до 12 сентября
Экономика
04.09.2022 13:20
Принять участие в конкурсе на получение субсидии могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в санаторно-курортной и туристической сфере.
Компенсацию можно получить на создание модульных отелей, кемпингов и автокемпингов. Средства можно направить на частичную оплату расходов по приобретению, транспортировке и монтажу блок-контейнеров. Также субсидию можно потратить на обустройство жилой и рекреационной зоны, доступной среды для гостей с ограниченными возможностями и многое другое.
Подробная информация об условиях участия в программе на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
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