Подарки для детей с онкогематологическими заболеваниями соберут 17 декабря в Краснодаре
Общество
12.12.2022 18:30
Все желающие 17 декабря с 11:00 до 15:00 смогут принести новогодние подарки для больных детей в Молодежный центр на улице Сормовской, 12/11.
Собранные подарки 19 декабря передадут детям, проходящим лечение в отделении гематологии Детской краевой клинической больницы.
Сбор пройдет в рамках акции «Зеленая суббота». Организаторы отметили, что не нужно дарить мягкие игрушки и конфеты. Подарки должны быть новыми — это могут быть развивающие игры, головоломки, пазлы, куклы, машинки, краски и альбомы. Средний возраст пациентов — до 10 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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