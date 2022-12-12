Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Подарки для детей с онкогематологическими заболеваниями соберут 17 декабря в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/podarki-dlya-detej-s-onkogematologicheskimi-zabolevaniyami-soberut-17-dekabrya-v-krasnodare
Подарки для детей с онкогематологическими заболеваниями соберут 17 декабря в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Все желающие 17 декабря с 11:00 до 15:00 смогут принести новогодние подарки для больных детей в Молодежный центр на улице Сормовской, 12/11.

Собранные подарки 19 декабря передадут детям, проходящим лечение в отделении гематологии Детской краевой клинической больницы.

Сбор пройдет в рамках акции «Зеленая суббота». Организаторы отметили, что не нужно дарить мягкие игрушки и конфеты. Подарки должны быть новыми — это могут быть развивающие игры, головоломки, пазлы, куклы, машинки, краски и альбомы. Средний возраст пациентов — до 10 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае передали свыше 1 тыс. подарков в рамках акции «ДоброЕлка».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанции обесточены в Краснодаре
ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанции обесточены в Краснодаре
«Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
«Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 150 человек из 16-этажки в Краснодаре
Из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 150 человек из 16-этажки в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Краснодарского экс-судью Юрия Захарчевского будут судить по делу о смертельном ДТП с велосипедистом
  2. Спасатели отправились на поиски туриста, пропавшего в горах Сочи
  3. На участке трассы А-147 из-за ремонта ввели реверс в районе Катковой Щели в Сочи
  4. Председателя ЖСК осудили за хищение почти 189 млн рублей дольщиков в Краснодаре
  5. Число госпитализированных с гриппом и ОРВИ резко выросло в Краснодаре
  6. В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях