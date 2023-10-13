Подачу воды в Новороссийске восстановят к вечеру 13 октября

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крымском районе, Геленджике и Новороссийске 12 и 13 октября ожидаются перебои с водоснабжением у абонентов водопроводной сети РЭУ «ТГВ». В Геленджике 12 октября полностью прекратят подачу воды в 8:00. В Крымском районе 12 октября воду отключат в 9:00. В Новороссийске утром 12 октября без воды остались около 200 тыс. жителей.