Подачу воды в Новороссийске восстановят к вечеру 13 октября
В «Троицком групповом водопроводе» сообщили о завершении строительно-монтажных работ и выходе на плановый режим водоснабжения Новороссийска.
Как сообщил мэр города-героя Андрей Кравченков в своих соцсетях, к вечеру «Водоканал» начнет подачу холодной воды.
«Для полного заполнения системы необходимо время — вечером сохранится вероятность перебоев в водоснабжении. Автоцистерны продолжат подвозить воду по заявкам до 22:00», — написал глава Новороссийска в своем Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крымском районе, Геленджике и Новороссийске 12 и 13 октября ожидаются перебои с водоснабжением у абонентов водопроводной сети РЭУ «ТГВ». В Геленджике 12 октября полностью прекратят подачу воды в 8:00. В Крымском районе 12 октября воду отключат в 9:00. В Новороссийске утром 12 октября без воды остались около 200 тыс. жителей.