Подачу воды ограничили из-за жары и засухи в Геленджике

Продолжительная засуха и аномальная жара не позволяют подавать воду потребителям круглосуточно в полном объеме.

Для равномерной подачи резервуары чистой воды наполняют в дневное и ночное время — в эти периоды снижается давление в водопроводе. Утром и вечером вода подается с нормативным давлением.

«На сегодняшний день порядка 30% скважин Дивноморского водозабора стоит без воды из-за засухи. В таких условиях мы вынужденно снижаем давление для заполнения РЧВ ночью примерно с 21:30 до 05:30 и днем с 09:30 до 17:30. Эта мера позволяет подавать воду с нормативным давлением в часы пикового разбора утром и вечером», — пояснил директор ООО «КВГ» Алексей Сорокин.

По итогам прямой линии с Сорокиным специалисты выехали на переулок Больничный, 1, где вопрос подачи воды стоит особо остро, сообщает МЦУ Геленджика.

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