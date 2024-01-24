Подачу отопления на севере Краснодара снова снизили в мороз

Временное снижение мощности на сети теплоснабжения в Прикубанском округе произошло 23 января с 14:00 до 19:00.

Из-за этого снизилась подача отопления в Восточно-Кругликовском и Московском микрорайонах. Сотрудники «Краснодартеплосети» выполнили необходимые работы на котельной на улице Генерала Трошева, 22.

Объем подаваемого тепла начали восстанавливать с вечера. Сотрудники мэрии вместе с МКУ «Горжилхоз» обходят дома в северных микрорайонах и снимают показания с приборов учета.

«В случае необходимости будут приняты меры для регулировки температурного режима в домах», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

В ночь на 24 января температура воздуха в краевой столице опустилась до -8…-9 °С. Утром и днем будет -2…-4 °С.

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