Подачу газа в многоэтажки в Туапсе возобновят в ближайшие дни

В связи со сложившейся ситуацией с поставками сжиженного газа мэрия Туапсе приняла ряд экстренных и долгосрочных мер.

«Туапсегоргазу» оказали необходимую финансовую помощь. Первые платежи на покупку газа уже прошли, первые поставки ожидаются в ближайшее время. Об этом сообщил и. о. мэра Туапсе Артем Береснев.

Кроме того, из бюджета края компании 15 ноября перечислят средства компенсации межтарифной разницы — 3,6 млн рублей. Еще 5,6 млн рублей субсидий на приобретение газа населению «Туапсегоргаз» получит 17 ноября.

«Администрация Туапсе принимает меры для обеспечения бесперебойных поставок в январе. Совместно с главой района Сергеем Бойко прорабатываем возможность выделения дополнительных средств «Туапсегоргазу» на приобретение СУГ. Продолжается работа над вопросом привлечения других, альтернативных «Туапсегоргазу», поставщиков газа», — цитирует Береснева пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жильцы многоэтажек в Туапсе уже больше недели остаются без газа из-за роста цен. С мая закупочная цена на сжиженный газ для отопления многоквартирных домов выросла с 12 до 46 рублей. «Туапсегоргаз» свои ресурсы исчерпала, а на закупку новой партии газа нет денег. В связи с этим его временно прекратили поставлять в многоэтажки.