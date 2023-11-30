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Подачу электроэнергии и водоснабжение восстановили в Ейске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/podachu-elektroenergii-i-vodosnabzhenie-vosstanovili-v-ejske
Подачу электроэнергии и водоснабжение восстановили в Ейске
Фото instagram.com/les_so_glava

Аварийное отключение на двух линиях электроснабжения в Ейске произошло утром 30 ноября.

В городе произошли масштабные отключения света и водоснабжения. В настоящее время работы по устранению аварии завершили.

«Электроснабжение всех потребителей восстановлено. Также в штатном режиме подается и вода абонентам Ейска», — сообщает пресс-служба администрации Ейска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате аварийного отключения без света находились жители многоэтажек на улице Баррикадной, взрослая поликлиника № 2 и некоторые другие дома в этом районе. Также отключились насосы на водопроводе, оставив весь город без воды.

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