Подачу электроэнергии и водоснабжение восстановили в Ейске

Аварийное отключение на двух линиях электроснабжения в Ейске произошло утром 30 ноября.

В городе произошли масштабные отключения света и водоснабжения. В настоящее время работы по устранению аварии завершили.

«Электроснабжение всех потребителей восстановлено. Также в штатном режиме подается и вода абонентам Ейска», — сообщает пресс-служба администрации Ейска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате аварийного отключения без света находились жители многоэтажек на улице Баррикадной, взрослая поликлиника № 2 и некоторые другие дома в этом районе. Также отключились насосы на водопроводе, оставив весь город без воды.