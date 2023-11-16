Под Туапсе вышедшие из берегов горные реки подтопили дворы и повредили мосты

Сильные дожди обрушились на Туапсинский район в последние сутки. Уровень воды в местных реках заметно поднялся.

Вода с горных ручьев зашла на территорию нескольких дворов в селах Индюк и Кривенковское, дома не пострадали. Повреждены два небольших моста. Кроме того, подмыло подъезд к мосту в селе Кирпичном.

В селе Пригородном автомобиль застрял на подтопленной дороге под железнодорожным мостом. Водитель не смог самостоятельно выехать и обратился за помощью в службу спасения. Местные спасатели помогли водителю выбраться.

В остальные поселениях муниципалитета непогода не доставила проблем. Все инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Последствия непогоды уже начали устранять, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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