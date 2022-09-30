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Под Сочи в ауле Хаджико построили офис врача общей практики

Общество
30.09.2022 10:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-sochi-v-aule-hadzhiko-postroili-ofis-vracha-obshhej-praktiki
Под Сочи в ауле Хаджико построили офис врача общей практики
Фото t.me/minkovaanna23

В новом офисе врача общей практики будут обслуживаться жители аула Хаджико, а также поселения Шхафит и аулов Калеж и Лыготх. Об этом 30 сентября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Планируется, что услугами ВОПа воспользуются свыше 2 тыс. человек, из них 470 детей.

«В отдаленном ауле Хаджико, который относится к сочинской поликлинике № 1, закончили строительство нового офиса врача общей практики. В ближайшее время введем его в эксплуатацию. Также благоустроили территорию, подключили коммуникации, установили новое оборудование. Медицинская помощь будет приближена максимально к жителям не только труднодоступного аула Хаджико, но и поселений Шхафит, аулов Калеж и Лыготх», — написала Минькова в Telegram.

Прием пациентов будут вести врач общей практики, педиатр и гинеколог. Также будут приезжать эндокринолог, невролог и хирург. В учреждении можно будет пройти профосмотр, сделать ЭКГ, УЗИ, сдать анализы.

Замглавы Кубани отметила, что этот объект очень важен для местных жителей, которые теперь смогут получать качественную медпомощь рядом с домом.

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