Под Сочи в ауле Хаджико построили офис врача общей практики
В новом офисе врача общей практики будут обслуживаться жители аула Хаджико, а также поселения Шхафит и аулов Калеж и Лыготх. Об этом 30 сентября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Планируется, что услугами ВОПа воспользуются свыше 2 тыс. человек, из них 470 детей.
«В отдаленном ауле Хаджико, который относится к сочинской поликлинике № 1, закончили строительство нового офиса врача общей практики. В ближайшее время введем его в эксплуатацию. Также благоустроили территорию, подключили коммуникации, установили новое оборудование. Медицинская помощь будет приближена максимально к жителям не только труднодоступного аула Хаджико, но и поселений Шхафит, аулов Калеж и Лыготх», — написала Минькова в Telegram.
Прием пациентов будут вести врач общей практики, педиатр и гинеколог. Также будут приезжать эндокринолог, невролог и хирург. В учреждении можно будет пройти профосмотр, сделать ЭКГ, УЗИ, сдать анализы.
Замглавы Кубани отметила, что этот объект очень важен для местных жителей, которые теперь смогут получать качественную медпомощь рядом с домом.
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