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Минькова: в ЦРБ Кореновского района открыли акушерско-гинекологический корпус

Общество
28.09.2022 13:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkova-v-tsrb-korenovskogo-rajona-otkryli-akushersko-ginekologicheskij-korpus
Минькова: в ЦРБ Кореновского района открыли акушерско-гинекологический корпус
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила 28 сентября в соцсетях

«В ЦРБ Кореновского района значительные изменения. Здесь мы открыли новый акушерско-гинекологический корпус», — написала Минькова в Telegram.

Она отметила, что в новом корпусе появились УЗИ с датчиками для младенцев и аппараты выхаживания недоношенных детей.

Также в Кореновской центральной районной больнице установили медицинскую технику для эндоскопического кабинета и обновили автопарк — в этом году медучреждение получило 14 новых автомобилей.

Кроме того, в хуторе Журавском Кореновского района после капитального ремонта возобновила работу амбулатория. Там теперь работает терапевт, переехавший на Кубань из другого региона в рамках программы «Земский доктор».

В после Пролетарском установили новый фельдшерско-акушерский пункт.

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