Минькова: в ЦРБ Кореновского района открыли акушерско-гинекологический корпус
Об этом вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила 28 сентября в соцсетях
«В ЦРБ Кореновского района значительные изменения. Здесь мы открыли новый акушерско-гинекологический корпус», — написала Минькова в Telegram.
Она отметила, что в новом корпусе появились УЗИ с датчиками для младенцев и аппараты выхаживания недоношенных детей.
Также в Кореновской центральной районной больнице установили медицинскую технику для эндоскопического кабинета и обновили автопарк — в этом году медучреждение получило 14 новых автомобилей.
Кроме того, в хуторе Журавском Кореновского района после капитального ремонта возобновила работу амбулатория. Там теперь работает терапевт, переехавший на Кубань из другого региона в рамках программы «Земский доктор».
В после Пролетарском установили новый фельдшерско-акушерский пункт.
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