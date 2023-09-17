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Под Ростовом пьяный водитель с 61 штрафом устроил ДТП, погибла женщина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-rostovom-pyanyj-voditel-s-61-shtrafom-ustroil-dtp-pogibla-zhenshhina
Под Ростовом пьяный водитель с 61 штрафом устроил ДТП, погибла женщина
Фото t.me/gibdd161

Смертельная авария произошла 16 сентября в 00:20 автодороге Ростов-на-Дону — Таганрог в Мясниковском районе Ростовской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель Infiniti превысил скорость и влетел во впереди идущую машину с прицепом.

В результате ДТП 22-летняя пассажирка Infiniti погибла на месте аварии. Еще один пассажир иномарки получил травмы и был госпитализирован.

В полиции установили, что водитель, предварительно, был пьян, кроме того, он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 61 раз, из них за превышение скорости — 41 раз, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

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