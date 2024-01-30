Под предлогом продажи запчастей для машин житель Кубани обманул 39 человек

В полицию с сообщением о мошенничестве обратился житель Краснодара.

Он рассказал, что по объявлению в интернете договорился с продавцом купить автомобильные запчасти. Он приехал в офис на улице Красных Партизан, заключил договор о покупке и перевел деньги на счет продавца. Однако вскоре тот перестал выходить на связь.

В ходе розыска правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний житель Приморско-Ахтарского района. Мужчину задержали и доставили в отдел. При дальнейшей проверке установили причастность мужчины еще к 38 аналогичным преступлениям, общая сумма ущерба — около 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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