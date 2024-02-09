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Под предлогом продажи машин аферист похитил 2,9 млн рублей у жительницы Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-predlogom-prodazhi-mashin-aferist-pohitil-2-9-mln-rublej-u-zhitelnitsy-kubani
Под предлогом продажи машин аферист похитил 2,9 млн рублей у жительницы Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодаре сотрудники уголовного розыска возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 30-летнего жителя станицы Северской.

В полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала о том, что обратилась к малознакомому мужчине и договорилась о покупке у него четырех иномарок и недвижимости. Она перевела ему более 2,9 млн рублей. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь.

Подозреваемым оказался ранее судимый за мошенничество, разбой и вымогательство 30-летний житель станицы Северской, который сейчас уже находится под стражей за имущественное преступление. Установили, что похищенные деньги он успел потратить.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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