Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Главный бухгалтер похитила 4,6 млн рублей у стоматологии в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glavnyj-buhgalter-pohitila-4-6-mln-rublej-u-stomatologii-v-gelendzhike?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Главный бухгалтер похитила 4,6 млн рублей у стоматологии в Геленджике
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полицейские Геленджика получили оперативную информацию о том, что главный бухгалтер стоматологической клиники причастна к мошенничеству.

По данным следствия, 54-летняя женщина в течение трех лет вводила в заблуждение работодателя относительно сумм, которые поступали в кассу стоматологии. Женщина вносила в бухгалтерскую компьютерную программу ложные сведения. Она похитила у медучреждения более 4,6 млн рублей.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: суд отменил оправдательный приговор застройщику из Сочи Анзору Пруидзе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях