Главный бухгалтер похитила 4,6 млн рублей у стоматологии в Геленджике

Полицейские Геленджика получили оперативную информацию о том, что главный бухгалтер стоматологической клиники причастна к мошенничеству.

По данным следствия, 54-летняя женщина в течение трех лет вводила в заблуждение работодателя относительно сумм, которые поступали в кассу стоматологии. Женщина вносила в бухгалтерскую компьютерную программу ложные сведения. Она похитила у медучреждения более 4,6 млн рублей.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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