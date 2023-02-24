Под Новороссийском столкнулись КамАЗ, легковушка и бетономешалка

Авария произошла 24 февраля около 15:00 на трассе Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 44-летний водитель КамАЗа с прицепом ехал в сторону Новороссийска, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковой Kia, который ехал навстречу. Легковушка от удара изменила траекторию движения, ее отбросило на попутный бетоносмеситель Hyundai.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали. По направлению из города на трассе образовался автомобильный затор. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщает ГИБДД Новороссийска в Telegram.

Читайте также: зерновоз опрокинулся на трассе под Новороссийском.