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Под Новороссийском столкнулись КамАЗ, легковушка и бетономешалка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-novorossijskom-stolknulis-kamaz-legkovushka-i-betonomeshalka
Под Новороссийском столкнулись КамАЗ, легковушка и бетономешалка
Фото t.me/gibdd_nvrsk

Авария произошла 24 февраля около 15:00 на трассе Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 44-летний водитель КамАЗа с прицепом ехал в сторону Новороссийска, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковой Kia, который ехал навстречу. Легковушка от удара изменила траекторию движения, ее отбросило на попутный бетоносмеситель Hyundai.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали. По направлению из города на трассе образовался автомобильный затор. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщает ГИБДД Новороссийска в Telegram.

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