Под Новороссийском столкнулись КамАЗ, легковушка и бетономешалка
Происшествия
24.02.2023 17:27
Авария произошла 24 февраля около 15:00 на трассе Новороссийск — Керчь.
По предварительным данным, 44-летний водитель КамАЗа с прицепом ехал в сторону Новороссийска, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковой Kia, который ехал навстречу. Легковушка от удара изменила траекторию движения, ее отбросило на попутный бетоносмеситель Hyundai.
В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали. По направлению из города на трассе образовался автомобильный затор. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщает ГИБДД Новороссийска в Telegram.
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