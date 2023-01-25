Под Новороссийском ливневку вскрыли эвакуатором ради спасения собаки

Очевидцы в поселке Гайдук увидели собаку в ливневой канализации, накрытой тяжелой металлической решеткой. Неравнодушные люди обратились за помощью к спасателям.

Однако по прибытии новороссийские спасатели увидели, что на месте уже ведется операция по спасению животного. Тяжелейшую решетку приподнял эвакуатор.

Оказалось, что за спасение собаки взялась глава поселка Гайдук Ангелина Касапиди. Она вызвала эвакуатор, сама залезла в ливневку и достала оттуда собаку.

«Решетка была поставлена на место, собака спасена, спасатели не работали, а Ангелина Касапиди просто ангел», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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