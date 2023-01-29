Под Новороссийском кошка три дня просидела на высокой сосне
Происшествия
29.01.2023 13:40
Спасателям поступил вызов от жителей поселка Верхнебаканского. Они сообщили, что кошка в течение трех дней сидит на высокой сосне и не может спуститься.
Спасатели прибыли на место и поднялись к животному по приставной лестнице.
«Залезли на дерево и при помощи умелых рук спасателей сняли кошечку с дерева, а затем передали ее хозяйке… Много разных ситуаций происходит, но мы всегда приходим на помощь», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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