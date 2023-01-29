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Под Новороссийском кошка три дня просидела на высокой сосне

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-novorossijskom-koshka-tri-dnya-prosidela-na-vysokoj-sosne
Под Новороссийском кошка три дня просидела на высокой сосне
Фото t.me/alekseioderov

Спасателям поступил вызов от жителей поселка Верхнебаканского. Они сообщили, что кошка в течение трех дней сидит на высокой сосне и не может спуститься.

Спасатели прибыли на место и поднялись к животному по приставной лестнице.

«Залезли на дерево и при помощи умелых рук спасателей сняли кошечку с дерева, а затем передали ее хозяйке… Много разных ситуаций происходит, но мы всегда приходим на помощь», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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