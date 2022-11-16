Под Новороссийском из недостроенного дома спасли двух истощенных собак породы кане-корсо
Инцидент произошел в поселке Гайдук. Двух взрослых кане-корсо хозяева на несколько недель бросили во дворе недостроенного дома без еды и воды.
Животных подкармливали соседи — спускали через забор ведра с кашей. Они же сообщили о собаках в полицию. Спасательную операцию провели 15 ноября полицейские, волонтеры и спасатели. Животных забрали. По словам очевидцев, кане-корсо находились в очень плохом состоянии. Животные истощены и обезвожены, им необходим серьезный уход.
Волонтеры, участвовавшие в спасении собак, предполагают, что владельцы использовали кане-корсо для разведения щенков, организовали классическую «родильню». По их словам, одного мертвого щенка нашли во дворе дома.
Полиция Новороссийска проводит проверку и устанавливает местонахождение владельцев собак, пишет «Новороссийский рабочий».
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