Под Новороссийском из недостроенного дома спасли двух истощенных собак породы кане-корсо

Фото «Новороссийский рабочий»

Инцидент произошел в поселке Гайдук. Двух взрослых кане-корсо хозяева на несколько недель бросили во дворе недостроенного дома без еды и воды.

Животных подкармливали соседи — спускали через забор ведра с кашей. Они же сообщили о собаках в полицию. Спасательную операцию провели 15 ноября полицейские, волонтеры и спасатели. Животных забрали. По словам очевидцев, кане-корсо находились в очень плохом состоянии. Животные истощены и обезвожены, им необходим серьезный уход.

Волонтеры, участвовавшие в спасении собак, предполагают, что владельцы использовали кане-корсо для разведения щенков, организовали классическую «родильню». По их словам, одного мертвого щенка нашли во дворе дома.

Полиция Новороссийска проводит проверку и устанавливает местонахождение владельцев собак, пишет «Новороссийский рабочий».

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