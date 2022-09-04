Под Новороссийском двое пьяных мужчин решили «покорить» гору Колдун и застряли на склоне
Происшествия
04.09.2022 10:03
Инцидент произошел 3 сентября в районе села Мысхако.
«К нам обратились очевидцы и сообщили, что со стороны моря на гору Колдун двинулись двое мужчин. После 100 метров восхождения они поняли, что дальше идти не могут, а спуститься самостоятельно бояться», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
На место прибыли спасатели. При помощи альпинистского снаряжения они спустили мужчин вниз.
«Перед подъемом в гору не употребляйте! Может тогда и не захочется идти в гору», — добавил Одеров.
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