Под Новороссийском двое пьяных мужчин решили «покорить» гору Колдун и застряли на склоне

Фото t.me/alekseioderov

Инцидент произошел 3 сентября в районе села Мысхако.

«К нам обратились очевидцы и сообщили, что со стороны моря на гору Колдун двинулись двое мужчин. После 100 метров восхождения они поняли, что дальше идти не могут, а спуститься самостоятельно бояться», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

На место прибыли спасатели. При помощи альпинистского снаряжения они спустили мужчин вниз.

«Перед подъемом в гору не употребляйте! Может тогда и не захочется идти в гору», — добавил Одеров.

Читайте также: жители Новороссийска из леса случайно принесли домой заползшую в рюкзак змею.