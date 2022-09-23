Под Новороссийском археологи ведут раскопки замка с более чем тысячелетней историей
Культура
23.09.2022 09:31
Строительство этого сооружения относят к V веку нашей эры. Раскопки ведутся уже почти 10 лет. Сейчас ученые исследуют оборонительную стену замка.
По словам исследователей, замок уже изучен достаточно хорошо. Предполагается, что его использовали древние адыги вплоть до XIII–XV веков, в том числе в нем держали скот. На очереди раскопки фортификационного сооружения.
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