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Под наблюдением: бизнесмен банкротит строителя портовых сооружений в Темрюке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-nablyudeniem-biznesmen-bankrotit-stroitelya-portovyh-sooruzhenij-v-temryuke
Под наблюдением: бизнесмен банкротит строителя портовых сооружений в Темрюке
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В отношении ООО «Кубанская судоходная компания» Арбитражный суд Краснодарского края 6 марта ввел процедуру наблюдения.

Компания с 2016 года занимается строительством портовых сооружений в Темрюке. Временным управляющим является Дмитрий Щербаков. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, требования кредиторов принимаются в течение 30 дней. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве ООО «Кубанская судоходная компания» назначено на 6 сентября 2023 года.

С заявлением о признании компании банкротом в суд в декабре прошлого года обратился индивидуальный предприниматель Михаил Быковский. Сумма требований в материалах дела отсутствует. В качестве третьего лица в деле суд привлек ИФНС по Темрюкскому району.

По данным «СПАРК-Интерфакс», кредиторская задолженность ООО «Кубанская судоходная компания» в 2019 году составляла 1,3 млн рублей. Совокупный долг достиг 8,7 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

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