Под Краснодаром водитель иномарки погиб, врезавшись в зерновоз
Происшествия
04.10.2022 20:31
ДТП произошло 4 октября около 15:40 на федеральной трассе М-4 «Дон» на границе с Республикой Адыгея.
По предварительным данным, иномарка, за рулем которой находился 35-летний житель Краснодарского края, врезалась в грузовик под управлением 28-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель легковушки погиб. В настоящее время полицейские устанавливают подробности произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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