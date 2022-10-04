Под Краснодаром водитель иномарки погиб, врезавшись в зерновоз

Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

ДТП произошло 4 октября около 15:40 на федеральной трассе М-4 «Дон» на границе с Республикой Адыгея.

По предварительным данным, иномарка, за рулем которой находился 35-летний житель Краснодарского края, врезалась в грузовик под управлением 28-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легковушки погиб. В настоящее время полицейские устанавливают подробности произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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