Под Краснодаром во время пожара в хозпостройке погиб 47-летний мужчина

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании на улице Обрезной в хуторе Ленина поступило в МЧС 9 августа в 1:27.

В 1:30 первые подразделения прибыли на место и установили, что произошло возгорание хозпостройки и автомобиля. В 1:43 пожар локализовали, в 2:08 — полностью ликвидировали.

Площадь пожара составила 50 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 11 человек и 3 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

После локализации пожара на месте обнаружили тело 47-летнего местного жителя. По факту произошедшего СО по Карасунскому округу СКР по краю начал проводить доследственную проверку. Следователь устанавливает причины возгорания и обстоятельства произошедшего, также идет подтверждение личности погибшего.

Назначили судебно-медицинскую, пожаро-техническую и генетическую судебные экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарском краю.

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