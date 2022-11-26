Под Краснодаром столкнулись иномарка и «шестерка», погибли парень и девушка

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Смертельная авария произошла вечером 25 ноября на 15 км Ейского шоссе в станице Новотитаровской.

На дороге столкнулись ВАЗ-21061 и Saab 9-3. По предварительной информации, 25-летний водитель «шестерки» выехал на встречную полосу на запрещенном участке и допустил столкновение с Saab 9-3 под управлением 31-летнего мужчины.

В отечественной машине было три человека, двое из них погибли — водитель и 26-летняя девушка, третьего — 30-летнего мужчину доставили в Динскую ЦРБ с переломами. Водитель иномарки получил травмы, но от госпитализации отказался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю.

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