Под Краснодаром столкнулись иномарка и «шестерка», погибли парень и девушка
Происшествия
26.11.2022 13:07
Смертельная авария произошла вечером 25 ноября на 15 км Ейского шоссе в станице Новотитаровской.
На дороге столкнулись ВАЗ-21061 и Saab 9-3. По предварительной информации, 25-летний водитель «шестерки» выехал на встречную полосу на запрещенном участке и допустил столкновение с Saab 9-3 под управлением 31-летнего мужчины.
В отечественной машине было три человека, двое из них погибли — водитель и 26-летняя девушка, третьего — 30-летнего мужчину доставили в Динскую ЦРБ с переломами. Водитель иномарки получил травмы, но от госпитализации отказался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю.
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