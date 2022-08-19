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Под Краснодаром пьяный пенсионер выстрелил из ружья в машину ДПС, пытаясь скрыться

Происшествия
19.08.2022 14:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-pyanyj-pensioner-vystrelil-iz-ruzhya-v-mashinu-dps-pytayas-skrytsya
Под Краснодаром пьяный пенсионер выстрелил из ружья в машину ДПС, пытаясь скрыться
Фото пресс-службы ГУ МВД по Республике Адыгея

Вечером 17 августа около одного из дачных товариществ в Тахтамукайском районе сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2107.

Выяснилось, что 66-летний водитель «семерки» находится в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался скрыться от полицейских и поехал к своему дому. Нарушитель выстрелил в сторону патрульной машины из охотничьего ружья, а затем протаранил автомобиль ДПС.

Мужчину задержали. Оказалось, что он более 25 лет находился в федеральном розыске за убийство в Северной Осетии.

Сейчас нарушитель находится в изоляторе. На него возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

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