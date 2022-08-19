Под Краснодаром пьяный пенсионер выстрелил из ружья в машину ДПС, пытаясь скрыться
Происшествия
19.08.2022 14:46
Вечером 17 августа около одного из дачных товариществ в Тахтамукайском районе сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2107.
Выяснилось, что 66-летний водитель «семерки» находится в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался скрыться от полицейских и поехал к своему дому. Нарушитель выстрелил в сторону патрульной машины из охотничьего ружья, а затем протаранил автомобиль ДПС.
Мужчину задержали. Оказалось, что он более 25 лет находился в федеральном розыске за убийство в Северной Осетии.
Сейчас нарушитель находится в изоляторе. На него возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.
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