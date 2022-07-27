Под Краснодаром приезжий устроил свалку строительного мусора, ему грозит штраф
Происшествия
27.07.2022 13:04
В станице Елизаветинской задержали 32-летнего жителя Адыгеи. Молодой человек выбросил строительный мусор на улице Ореховой.
На нарушителя составили административный протокол.
«За нарушение правил благоустройства предусматривается наложение штрафа на граждан в размере до 3 тыс. рублей. Полиция Краснодара напоминает о недопустимости выброса мусора, в частности, несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления в неустановленных для этого местах», — сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
О незаконном выбросе мусора жители Краснодара могут сообщить по телефонам 102 и 112, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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