Под Краснодаром приезжий устроил свалку строительного мусора, ему грозит штраф

Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

В станице Елизаветинской задержали 32-летнего жителя Адыгеи. Молодой человек выбросил строительный мусор на улице Ореховой.

На нарушителя составили административный протокол.

«За нарушение правил благоустройства предусматривается наложение штрафа на граждан в размере до 3 тыс. рублей. Полиция Краснодара напоминает о недопустимости выброса мусора, в частности, несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления в неустановленных для этого местах», — сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

О незаконном выбросе мусора жители Краснодара могут сообщить по телефонам 102 и 112, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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