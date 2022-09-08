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Под Краснодаром планируют построить альтернативный въезд в поселок Афипский

Общество
08.09.2022 08:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-planiruyut-postroit-alternativnyj-vezd-v-poselok-afipskij
Под Краснодаром планируют построить альтернативный въезд в поселок Афипский
Фото t.me/andreidoroshevskii

Глава Северского района Андрей Дорошевский рассказал, что для начала строительства альтернативного въезда/выезда в поселок Афипский специалисты уже начали проведение предпроектных изыскательных работ.

«Новый путепровод свяжет федеральную автодорогу А-146 «Краснодар-Новороссийск» — с автодорогой поселок Афипский-хутор Коваленко, «перепрыгнув» через железнодорожное полотно в районе поселка Нефтекачка (Баки)», — написал Дорошевский в Telegram.

Глава района отметил, что специалисты уже согласовали юридическое оформление земельных участков в зоне строительства новой дороги.

Построить новый въезд в Афипский планирует до 2027 года. По мнению местных властей, это поможет снять социальную напряженность, связанную с пробками на железнодорожном переезде.

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