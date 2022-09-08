Под Краснодаром планируют построить альтернативный въезд в поселок Афипский
Общество
08.09.2022 08:49
Глава Северского района Андрей Дорошевский рассказал, что для начала строительства альтернативного въезда/выезда в поселок Афипский специалисты уже начали проведение предпроектных изыскательных работ.
«Новый путепровод свяжет федеральную автодорогу А-146 «Краснодар-Новороссийск» — с автодорогой поселок Афипский-хутор Коваленко, «перепрыгнув» через железнодорожное полотно в районе поселка Нефтекачка (Баки)», — написал Дорошевский в Telegram.
Глава района отметил, что специалисты уже согласовали юридическое оформление земельных участков в зоне строительства новой дороги.
Построить новый въезд в Афипский планирует до 2027 года. По мнению местных властей, это поможет снять социальную напряженность, связанную с пробками на железнодорожном переезде.
Читайте также: по просьбам жителей в генплан Сочи внесли проект продления дороги между двумя горными аулами.
Популярные новости
- В честь Дня города для жителей Краснодара подготовили мультимедийную экскурсию
- ФК «Краснодар» подписал трехлетний контракт с португальцем Батчи
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?