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По просьбам жителей в генплан Сочи внесли проект продления дороги между двумя горными аулами

Общество
02.09.2022 09:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-prosbam-zhitelej-v-genplan-sochi-vnesli-proekt-prodleniya-dorogi-mezhdu-dvumya-gornymi-aulami
По просьбам жителей в генплан Сочи внесли проект продления дороги между двумя горными аулами
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи продолжаются обсуждения нового генплана с жителями отдаленных населенных пунктов. Глава города-курорта Алексей Копайгородский посетил Лыготхский сельский округ в Лазаревском районе.

По словам главы курорта, в сельском округе живет чуть более 1,5 тыс. человек. С ними провели встречи, представили готовую концепцию развития территории и собрали предложения.

«В ауле Хаджико запланировано строительство школы и детского сада на 260 мест и центра допобразования. В населенных пунктах — новые детские и спортивные площадки. По просьбам сельчан внесли в генплан и проект продления дороги, которая соединит аулы Калеж и Лыготх», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города добавил, что в случае, если жители идею одобрят, в генплане за подобранными участками закрепят именно это назначение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в новом генплане Сочи предусмотрят около 600 га под соцобъекты.

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