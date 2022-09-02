По просьбам жителей в генплан Сочи внесли проект продления дороги между двумя горными аулами

Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи продолжаются обсуждения нового генплана с жителями отдаленных населенных пунктов. Глава города-курорта Алексей Копайгородский посетил Лыготхский сельский округ в Лазаревском районе.

По словам главы курорта, в сельском округе живет чуть более 1,5 тыс. человек. С ними провели встречи, представили готовую концепцию развития территории и собрали предложения.

«В ауле Хаджико запланировано строительство школы и детского сада на 260 мест и центра допобразования. В населенных пунктах — новые детские и спортивные площадки. По просьбам сельчан внесли в генплан и проект продления дороги, которая соединит аулы Калеж и Лыготх», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города добавил, что в случае, если жители идею одобрят, в генплане за подобранными участками закрепят именно это назначение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в новом генплане Сочи предусмотрят около 600 га под соцобъекты.