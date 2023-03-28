Под Краснодаром перевернулся КамАЗ с зерном и перекрыл движение на трассе
Происшествия
28.03.2023 07:23
Авария произошла вечером 27 марта на трассе Краснодар — Темрюк в районе поворота к станице Марьянской в Красноармейском районе.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, легковой автомобиль не уступил дорогу зерновозу. В результате ДТП КамАЗ опрокинулся и перекрыл обе полосы движения. На дорогу высыпалась пшеница.
По данным очевидцев, через несколько минут в КамАЗ врезалась фура. Водитель легковушки получил легкие травмы, водители большегрузов не пострадали.
Информация об аварии уточняется.
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