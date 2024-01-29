Под Краснодаром мужчина напал на пару с шокером, связал их и вынес все деньги

Инцидент произошел в станице Новотитаровской Динского района. С сообщением о нападении в полицию обратился 54-летний местный житель.

Он рассказал, что в его дом ворвался неизвестный, напал на него и его супругу, после чего потребовал отдать ему все деньги, угрожая ножом и электрошокером. Нападавший связал хозяев, забрал деньги в рублях и иностранной валюте и скрылся. Сумма ущерба — около 150 тыс. рублей.

В ходе розыска злоумышленника задержали на одной из улиц станицы Динской — им оказался 27-летний местный житель. Установили, что мужчина проник в дом, отжав створку пластикового окна. Похищенное он потратил на личные нужды.

Возбудили уголовное дело о разбое, подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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